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Боевики увеличили количество снайперов на передовой, - разведка

Новости » Происшествия    22.08.2019 - 15:09
Боевики увеличили количество снайперов на передовой, - разведка
Иллюстративное фото (odbrana.forumotion.org)

Подготовка снайперов осуществляется под руководством российских инструкторов

На Донбассе командование российских оккупационных войск увеличило количество снайперских пар на передовых позициях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Указано, что подготовка снайперов осуществляется под руководством российских инструкторов - бывших и действующих военнослужащих специального назначения Вооруженных сил РФ как на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, так и в России.

"С целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил противник увеличил количество снайперских пар своих в передовых подразделениях", - сообщили в Минобороны.

Разведка Минобороны отмечает, что на прошлой неделе в подразделения российских оккупационных войск вернулась очередная группа военнослужащих, прошедших учебный курс на одном из полигонов в Ростовской области.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный.

Как писало РБК-Украина, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что с начала проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли 455 полицейских.

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