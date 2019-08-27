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На Донбасі бойовики почали ротацію на передовій

Новини » Надзвичайні події    27.08.2019 - 13:53
На Донбасі бойовики почали ротацію на передовій
Фото: бойовики на Донбасі (twitter.com/dubovoyslavyans)

Ротації не підлягають військові, покликані за програмою дострокового звільнення з в'язниці

На окупованій території на Донбасі бойовики почали чергову ротацію передових підрозділів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях початок чергову ротацію передових підрозділів з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ).

"Ротації не підлягають військовослужбовці, призвані на військову службу за програмою дострокового звільнення з місць позбавлення волі. У зв'язку з цим, командири підрозділів окупантів в терміновому порядку уточнюють і подають по команді списки військовослужбовців, які притягувалися до кримінальної відповідальності", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що протягом понеділка, 26 серпня, бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню 12 разів. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовослужбовець.

Також раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики збільшили кількість снайперів на передовій.

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