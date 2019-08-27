Боевики имитируют разведение сил в Станице

Фото: фортификационные сооружения в Станице Луганской (facebook.com/pressjfo.news/)

Указанные действия ставят под срыв выполнения Минских договоренностей

Боевики на Донбассе продолжают имитировать работы по демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведение сил в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, ссылаясь на данные Украинской стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В частности, вместо активных действий по демонтажу фортификационных сооружений, российские наемники с тыльной стороны разместили очередную временную постройку "кунг", с надписью так называемого СЦКК, тем самым зафиксировав свое присутствие на участке разведения №1.

"НВФ ОРЛО и дальше продолжает имитировать работы по демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения номер 1", - говорится в сообщении.



В ООС напомнили, что в соответствии с Рамочным решением ТКГ и другими Минскими договоренностями участок разведения "Станица Луганская" должен быть свободной от любых милитаристских структур.

"Стоит отметить, что указанные действия ставят под срыв выполнения Минских договоренностей относительно разведения сил и средств, таким образом оккупационная администрация не дает возможности украинской стороне перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее в штабе Объединенных сил сообщили о том, что сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям начали обследование фортификационного сооружения опорного пункта в районе населенного пункта Станица Луганская. Тогда же отмечалось, что при отсутствии синхронных действий со стороны боевиков украинская сторона вынуждена будет прекратить работы.