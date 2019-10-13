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На Донбассе боевики из миномета обстреляли Водяное

Новости » Происшествия    13.10.2019 - 07:40
На Донбассе боевики из миномета обстреляли Водяное
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики нарушили режим прекращения огня 23 раза, ранены двое военнослужащих

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 12 октября, нарушая Минские соглашения, боевики умышленно обстреляли населенный пункт Водяное из миномета калибра 120 мм. Об этом передает пресс-центр ООС.

Также один военнослужащий получил легкое ранение, еще один - боевую травму. Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отметили в ООС.

В частности, зафиксированы шесть обстрелов в сторону Водяного - из миномета калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также обстрелы велись вблизи Новогнатовки, Тарамчука, Пищевика, Широкиного, Верхньоторецького, Марьинки, Богдановки, Славного; Новолуганского, Золотого, Майорска и Луганского.

"За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня", - добавили в ООС.

Обстрелы зафиксированы неподалеку Новолуганского и Пивденного - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. От начала воскресенья, 13 октября, потерь с нашей стороны не было.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у Украины нет денег, чтобы восстанавливать разрушенные боевыми действиями регионы Донбасса. Также Арахамия заявил, что законопроекта о статусе Донбасса нет даже в виде черновика.

Законопроекта о статусе Донбасса не существует, средств на восстановление тоже нет, - Арахамия ОБСЕ зафиксировала уменьшение вдвое количества взрывов в Донецкой области
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