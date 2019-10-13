Законопроекта о статусе Донбасса не существует, денег на восстановление тоже нет, - Арахамия

Фото: Давид Арахамия (facebook.com/david.braun.50951)

Законопроекта о статусе Донбасса не существует даже в виде черновика

В Украины нет денег, чтобы восстанавливать разрушенный боевыми действиями Донбасс. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью LB.ua.

По его словами, затраты на восстановление региона исчисляются, наверное, десятками миллиардов.

"Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса - мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов. У американского правительства была неосуществленная инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в 50 млрд долларов на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше", - сказал Арахамия.

Политик отметил, что вопрос о финансировании Донбасса правильный, но преждевременный - источники надо будет искать после возвращения контроля над территориями.

"Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет. Где-то придется брать. Вы сейчас можете провести политические переговоры с партнерами о финансировании Донбасса, если на столе нет реалистичного плана? Невозможно. Иначе мы рискуем превратится в институт стратегических исследований, коих множество. У нас будет большая и сильная группа экспертов, когда появятся какие-то наметки на решение ситуации", - пояснил он.

Также Арахамия заявил, что законопроекта о статусе Донбасса нет даже в виде черновика.

"На данный момент нет даже первичного драфта. Законопроекта не существует в природе. Наверное, действительно бесполезно его обсуждать, потому что мы говорим об абстракции", - сказал он.

Глава "Слуги народа" признался, что не знает как будет уговаривать депутатов голосовать за законопроект об особом статусе Донбасса. Он напомнил, что депутаты обещали избирателям найти мирный план урегулирования ситуации на Донбассе.

"Красные линии, которые мы обсуждали в кулуарах, это нерушимость границ и выборы только по украинским законам после того, как Украина вернет контроль над территориями", - отметил нардеп.

Напомним, ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон об особом статусе Донбасса начнет действовать после возвращения контроля Украины над захваченным участком границы на востоке страны.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, большинство граждан (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции Украины "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).