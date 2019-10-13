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На Донбасі бойовики з міномета обстріляли Водяне

Новини » Надзвичайні події    13.10.2019 - 07:40
На Донбасі бойовики з міномета обстріляли Водяне
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики порушили режим припинення вогню 23 рази, травмовані двоє військовослужбовців

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби, 12 жовтня, порушуючи Мінські угоди, бойовики навмисне обстріляли населений пункт Водяне з міномета калібру 120 мм. Про це передає прес-центр ООС.

Також один військовослужбовець отримав легке поранення, ще один - бойову травму. Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.

"Противник обстрілював позиції українських підрозділів із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - зазначили в ООС.

Зокрема, зафіксовано шість обстрілів у бік Водяного - з міномета калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також обстріли велися поблизу Новогнатівки, Тарамчука, Пищевика, Широкиного, Верхньоторецького, Мар'їнки, Богданівки, Славного; Новолуганського, Золотого, Майорська та Луганського.

"Поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню", - додали в ООС.

Обстріли зафіксовані неподалік Новолуганського та Південного - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Від початку неділі, 13 жовтня, втрат з нашого боку не було.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в України немає грошей, щоб відновлювати зруйновані бойовими діями регіони Донбасу. Також Арахамія заявив, що законопроекту про статус Донбасу немає навіть у вигляді чернетки.

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