На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші"

Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 16 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню два рази. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українські підрозділи із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл позицій українських захисників був зафіксований в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" неподалік Кримського. З мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" російські окупаційні війська здійснили один обстріл поблизу Верхньоторецького.

"Сьогодні, 16 грудня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових. З початку дня 16 грудня окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Крім того, глава місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер заявила, що з початку конфлікту на Донбасі у 2014 році загинули 3344 мирних жителя по обидві сторони лінії зіткнення.