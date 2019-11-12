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На Донбассе боевики дестабилизируют обстановку "фейковыми" новостями, - ГУР

Новости » Общество     12.11.2019 - 12:59
На Донбассе боевики дестабилизируют обстановку "фейковыми" новостями, - ГУР
Иллюстративное фото (dnr-news.com)

Со стороны боевиков выросло количество "фековых" новостей о якобы обстрелах со стороны украинских военных

На Донбассе командование вооруженных сил Российской Федерации активизировало меры по дестабилизации обстановки на временно оккупированной территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, сообщается, что возросла интенсивность распространения "фейковых" видеосюжетов о якобы продолжении обстрелов домов местного населения со стороны украинских военных.

"Для фабрикации ложных пропагандистских материалов в районах передовых позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ увеличено количество съемочных групп, в том числе российских СМИ. Представителей российской оккупационной власти обязаны содействовать работе так называемых "журналистов", в том числе обеспечивать кандидатами на роль "пострадавших от обстрелов", - сообщили в ГУР.

Напомним, за прошлые сутки, 11 ноября, боевики на Донбассе 16 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный. Обстрелы совершались из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили урегулирование ситуации в Украине в ходе телефонного разговора, который состоялся 11 ноября.

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