На Донбасі бойовики дестабілізують обстановку "фейковими" новинами, - ГУР

Ілюстративне фото (dnr-news.com)

З боку бойовиків зросла кількість "фековых" новин про нібито обстріл з боку українських військових

На Донбасі командування збройних сил Російської Федерації активізувало заходи щодо дестабілізації обстановки на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, повідомляється, що зросла інтенсивність поширення "фейкових" відеосюжетів про нібито продовження обстрілу будинків місцевого населення з боку українських військових.

"Для фабрикації помилкових пропагандистських матеріалів у районах передових позиції з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ збільшено кількість знімальних груп, у тому числі російських ЗМІ. Представників російської окупаційної влади зобов'язані сприяти роботі так званих "журналістів", в тому числі забезпечувати кандидатами на роль "постраждалих від обстрілу", - повідомили в ГУР.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 листопада, бойовики на Донбасі 16 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий. Обстріл здійснювалися з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 і 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорили врегулювання ситуації в Україні в ході телефонної розмови, яка відбулася 11 листопада.