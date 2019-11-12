ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики дестабілізують обстановку "фейковими" новинами, - ГУР

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 12:59
На Донбасі бойовики дестабілізують обстановку "фейковими" новинами, - ГУР
Ілюстративне фото (dnr-news.com)

З боку бойовиків зросла кількість "фековых" новин про нібито обстріл з боку українських військових

На Донбасі командування збройних сил Російської Федерації активізувало заходи щодо дестабілізації обстановки на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, повідомляється, що зросла інтенсивність поширення "фейкових" відеосюжетів про нібито продовження обстрілу будинків місцевого населення з боку українських військових.

"Для фабрикації помилкових пропагандистських матеріалів у районах передових позиції з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ збільшено кількість знімальних груп, у тому числі російських ЗМІ. Представників російської окупаційної влади зобов'язані сприяти роботі так званих "журналістів", в тому числі забезпечувати кандидатами на роль "постраждалих від обстрілу", - повідомили в ГУР.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 листопада, бойовики на Донбасі 16 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий. Обстріл здійснювалися з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 і 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін обговорили врегулювання ситуації в Україні в ході телефонної розмови, яка відбулася 11 листопада.

В РНБО назвали перший крок для реінтеграції Донбасу У Золотому розпочали демонтаж фортифікаційних споруд
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся