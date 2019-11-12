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На Донбассе боевики применили запрещенное Минском вооружение

Новости » Общество     12.11.2019 - 07:14
На Донбассе боевики применили запрещенное Минском вооружение
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Зафиксировано 16 обстрелов за сутки, один военный ранен

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 11 ноября, боевики провели 16 обстрелов. В результате получил ранение один украинский военный, передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись возле Гнутового, Верхнеторецкого, Богдановки (вне участка разведения), Широкиного, дважды возле Красногоровки, Старогнатовки, трижды возле Луганского, вблизи Орехового, четыре неподалеку от Пивденного и у Новолуганского.

"Вчера, 11 ноября, в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - отметили в ООС.

Напомним, украинская сторона проинформировала ОБСЕ о завершении разведение сил в Петровском 11 ноября. Сегодня с 12:00 начнется разминирование.

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