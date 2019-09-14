На Донбассе боевики почти час обстреливали бойцов ООС из минометов и гранатометов

Иллюстративное фото (ООС)

Обстрел произошел в районе Новотошковского

На Донбассе в зоне ООС боевики в субботу, 14 сентября, около часа обстреливали украинских военнослужащих из минометов и гранатометов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Указано, что обстрел произошел в районе Новотошковского.

"После 7 утра со стороны населенного пункта Донецкий оккупанты в течение 50 минут из минометов 120-го и 82-го калибров и станкового противотанкового гранатомета обстреливали украинских воинов в районе Новотошковского. В общем противник выпустил 68 мин обоих калибров", - отметили в Минобороны.

Кроме того, еще два обстрела произошли неподалеку Новолуганского и в районе Южного.

"Потерь с нашей стороны от начала текущих суток нет", - добавили в ведомстве.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил 13 сентября в ходе выполнения боевой задачи погиб украинский военнослужащий. Отмечалось, что "при выполнении боевого задания один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью".

Кроме того, за минувшие сутки получили ранения 8 бойцов ООС.

Как писало РБК-Украина ранее, 12 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один военнослужащий из состава Национальной гвардии.