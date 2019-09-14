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На Донбасі бойовики майже годину обстрілювали бійців ООС із мінометів та гранатометів

Новини » Надзвичайні події    14.09.2019 - 13:11
На Донбасі бойовики майже годину обстрілювали бійців ООС із мінометів та гранатометів
Ілюстративне фото (ООС)

Обстріл відбувся у районі Новотошківського

На Донбасі у зоні ООС бойовики у суботу, 14 вересня, майже годину обстрілювали українських військовослужбовців із мінометів та гранатометів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Вказано, що обстріл відбувся у районі Новотошківського.

"Після 7-ї ранку з боку населеного пункту Донецький окупанти упродовж 50 хвилин з мінометів 120-го і 82-го калібрів та станкового протитанкового гранатомету обстрілювали українських воїнів у районі Новотошківського. Загалом противник випустив 68 мін обох калібрів", - зазначили у Міноборони.

Крім того, ще два обстріли відбулися неподалік Новолуганського та в районі Південного.

"Втрат з нашого боку від початку поточної доби немає", - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил 13 вересня у ході виконання бойового завдання загинув український військовослужбовець. Зазначалося, що "при виконанні бойового завдання один військовослужбовець отримав поранення, несумісні з життям".

Крім того, за минулу добу отримали поранення 8 бійців ООС.

Як писало РБК-Україна раніше, 12 вересня у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один військовослужбовець зі складу Національної гвардії.

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