На Донбасі бойовики 8 разів порушили режим "тиші"

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілів ні один український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 18 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.

Як повідомляється, НВФ Російської Федерації обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили обстріл поблизу Павлополя, неподалік Мар'їнки, в районі населеного пункту Красногорівка і поруч з Пісками.

Також обстріли були зафіксовані в районі населеного пункту Зайцеве, поблизу Щастя, неподалік Новотошківського і поруч з Кримським, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 18 березня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення.

Крім того, на Донбасі 16 березня в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації поранений один український військовий. Всього бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.