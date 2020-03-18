ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики 8 разів порушили режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     18.03.2020 - 18:23
На Донбасі бойовики 8 разів порушили режим "тиші"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілів ні один український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 18 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.

Як повідомляється, НВФ Російської Федерації обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили обстріл поблизу Павлополя, неподалік Мар'їнки, в районі населеного пункту Красногорівка і поруч з Пісками.

Також обстріли були зафіксовані в районі населеного пункту Зайцеве, поблизу Щастя, неподалік Новотошківського і поруч з Кримським, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 18 березня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення.

Крім того, на Донбасі 16 березня в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації поранений один український військовий. Всього бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.

Карантин в Україні: прикордонники роз'яснили пропуск через КПВВ на Донбасі У Раді з'явилася постанова про результати ТКГ за участю Єрмака і Козака
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся