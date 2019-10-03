На Донбассе боевики 21 раз обстреляли позиции ООС

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди личного состава Объединенных сил не было

На Донбассе с начала суток, 3 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что враг обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 11 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Новотроицкого со стороны Докучаевска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного по направлению Пикузов - из стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки с направления Стили - из автоматического гранатомета; вблизи Березового из направлении Докучаевска - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя из направлении Набережного - из стрелкового оружия; вблизи Пищевика по направлению Верхнешироковское - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Марьинки по направлению Трудовского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Луганского из направлений Нижнего Лозового и Калиновки - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Новолуганского по направлению Доломитного - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; неподалеку Крымского направления Донецкого - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Орехового с направления Золотого-5 - из автоматического гранатомета; в районе Золотого - из ручного противотанкового гранатомета Неподалеку Троицкого по направлению Санжаровки - из миномета калибра 82 мм

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела был ранен один украинский военный.

Как сообщает РБК-Украина, украинского военного в "ДНР" приговорили к 30 годам тюрьмы.