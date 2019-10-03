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На Донбассе с начала суток боевики 12 раз обстреляли позиции ООС с минометов

Новости » Происшествия    03.10.2019 - 15:00
На Донбассе с начала суток боевики 12 раз обстреляли позиции ООС с минометов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Боевики использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие

С начала суток 3 октября боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Сообщается, что боевики при обстрелах использовали минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие.

"Сегодня, 3 октября, на линии боевого соприкосновения зафиксировано уже 12 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, которые продолжают сознательно применять минометы различных калибров.

В частности, были обстреляны позиции украинских военных вблизи Луганского, Новолуганского, Новогнатовки, Водяного, Березового, Павлополя, Крымского и Новотроицкого.

По сообщению Минобороны, боевых потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за прошлые сутки боевики 30 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов был ранен один украинский военный.

Также РБК-Украина сообщало, что украинского военного в "ДНР" приговорили к 30 годам тюрьмы. Украинского солдата обвинили в "насильственном захвате власти", "диверсии", "незаконном пересечении границы ДНР", "незаконном приобретении и хранении оружия".

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