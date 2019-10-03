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На Донбасі бойовики 21 раз обстріляли позиції ООС

Новини » Суспільство    03.10.2019 - 19:31
На Донбасі бойовики 21 раз обстріляли позиції ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було

На Донбасі з початку доби, 3 жовтня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 21 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що ворог обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі неподалік Водяного з напрямку Пікузів - зі стрілецької зброї; неподалік Новогнатівки з напрямку Стили - з автоматичного гранатомета; поблизу Березового з напрямку Докучаєвська - зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Павлополя з напрямку Набережного - зі стрілецької зброї; поблизу Пищевика з напрямку Верхньошироківського - з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Мар’їнки з напрямку Трудівського - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Луганського з напрямків Нижнього Лозового та Калинівки - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного - з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; неподалік Кримського з напрямку Донецького - з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Оріхового з напрямку Золотого-5 - з автоматичного гранатомета; в районі Золотого - з ручного протитанкового гранатомета. Неподалік Троїцького з напрямку Санжарівки - з міномета калібру 82 мм.

Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 30 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу був поранений один український військовий.

Як повідомляє РБК-Україна, українського військового в "ДНР" засудили до 30 років в'язниці.

Бойовики маскують зброю для приховування порушень "Мінська", - розвідка На Донбасі з початку доби бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС з мінометів
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