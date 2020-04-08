На Донбассе боевики 10 раз нарушили режим тишины, в ВСУ потерь нет

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов, гранатометов и беспилотного летательного аппарата

На Донбассе, 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Один из обстрелов враг осуществил с помощью беспилотного летательного аппарата.

"Украинские защитники предприняли необходимые меры влияния на оккупационные подразделения и с помощью дежурных огневых средств прекратили вооруженные провокации", - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано шесть нарушений режима тишины.

Возле Каменки боевики выпустили по позициям Объединенных сил восемь мин калибра 82 мм и применили станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Опорные пункты ООС возле Марьинки и Авдеевки оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По позициям ВСУ в окрестностях Опросного враг применил пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

В штабе ООС также отметили, что пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, боевики обстреляли гражданский автомобиль возле города Красногоровка. С помощью беспилотного летательного аппарата враг сбросил гранату ВОГ-17 рядом с транспортным средством одного из центральных телеканалов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ из минометов, запрещенных минскими договоренностями.

Из минометов калибра 120 мм по окрестностям Новотошковского и Новозвановки оккупанты выпустили всего 9 мин.

С огневых позиций близ оккупированного села Калиновое-Борщеватое российские наемники выпустили четыре мины калибра 82 мм по позициям ООС возле Новоалександровки и пять мин этого же калибра в сторону Попасной.

"За минувшие сутки потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было, - сообщили в штабе ООС.

По данным разведки Объединенных сил, 7 апреля украинские военные ранили одного российского наемника и повредили вражеский противотанковый ракетный комплекс.

8 апреля после полуночи российские оккупационные войска из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ООС возле села Павлополь. С направления оккупированного Набережного боевики выпустили 20 мин. А под утро открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Марьинки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Напомним, ранее стало известно, что на Донбассе под обстрел попал автомобиль съемочной группы телеканала "Украина". По словам корреспондента Александра Махова, боевики целились именно в автомобиль.

Как сообщало РБК-Украина, в течение прошлых суток, 6 апреля, боевики совершили восемь обстрелов по украинским позициям.