На Донбасі бойовики 10 разів порушили режим тиші, у ЗСУ втрат немає

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів, гранатометів та безпілотного літального апарата

На Донбасі, 7 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Один з обстрілів ворог здійснив за допомогою безпілотного літального апарата.

"Українські захисники вжили необхідних заходів впливу на окупаційні підрозділи та за допомогою чергових вогневих засобів припинили збройні провокації", - зазначили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано шість порушень режиму тиші.

Поблизу Кам’янки бойовики випустили по позиціях Об’єднаних сил вісім мін калібру 82 мм та застосували станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Опорні пункти ООС біля Мар’їнки і Авдіївки окупанти обстріляли зі гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По позиціях ЗСУ на околицях Опитного ворог застосував кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

В штабі ООС також зазначили, що нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, бойовики обстріляли цивільний автомобіль біля міста Красногорівка. За допомогою безпілотного літального апарата ворог скинув гранату ВОГ-17 поруч з транспортним засобом одного з центральних телеканалів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ з мінометів, заборонених мінськими домовленостями.

З мінометів калібру 120 мм по околицях Новотошківського та Новозванівки окупанти випустили загалом 9 мін.

З вогневих позицій поблизу окупованого села Калинове-Борщувате російські найманці випустили чотири міни калібру 82 мм по позиціях ООС біля Новоолександрівки та п’ять мін цього ж калібру в бік Попасної.

"За минулу добу втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було, - повідомили у штабі ООС.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 7 квітня наші підрозділи поранили одного російського найманця та пошкодили ворожий протитанковий ракетний комплекс.

8 квітня по опівночі російські окупаційні війська з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції ООС біля села Павлопіль. З напрямку окупованого Набережного бойовики випустили 20 мін. А над ранок відкрили вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по захисниках Мар’їнки. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Донбасі під обстріл потрапив автомобіль знімальної групи телеканалу "Україна". За словами кореспондента Олександра Махова, бойовики цілилися саме в автомобіль.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом минулої доби, 6 квітня, бойовики здійснили вісім обстрілів по українських позиціях.