ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики выпустили более 20 мин по украинским позициям

Новости » Происшествия     07.04.2020 - 07:31
На Донбассе боевики выпустили более 20 мин по украинским позициям
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Оккупационные войска нарушили режим "тишины" 8 раз за сутки

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации провели восемь обстрелов в сторону украинских позиций. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Из минометов 120 и 82 калибра, которые по условиям Минских соглашений должны быть отведены от линии разграничения, за сутки были выпущены более 20 мин. Также применялось вооружение боевых машин пехоты, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы и пулеметы.

"С целью прекращения враждебных провокаций и ликвидации угрозы для жизни и здоровья военнослужащих наши воины применили дежурные огневые средства", - отметили в ООС.

Обстрелы велись вблизи Павлополя и поселка Каменка. С направления населенного пункта Набережное боевики выпустили восемь мин. Еще пять мин оккупационные войска выпустили из направления населенного пункта Старомихайловка по окрестностям Красногоровки.

Огонь боевики открывали также в сторону Старогнатовки и Авдеевки. С направления населенного пункта Калиновое оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Новозвановки и Новоалександровки, выпустив пять мин.

"Потерь за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было. По данным разведки Объединенных сил, 6 апреля наши подразделения ранили одного российского оккупанта", - сообщили в штабе.

От начала этих суток боевики огневой активности не проявляли.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - уточнили в ООС.

Напомним, украинские военные на Донбассе 5 апреля сбили российский беспилотник "Застава" Bird Eye 400, который с 2012 года производится на территории Российской Федерации.

Сутки на Донбассе: 14 раз нарушили режим "тишины", ранен военный Военные перед отправкой в зону ООС будут проходить 14-дневный карантин
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь