Переговоры о разведении на Донбассе снова провалились

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Подгруппа ТКГ не смогла согласовать новые участки

Очередные переговоры о разведении на Донбассе провалились, подгруппа по безопасности не смогла согласовать новые участки. Об этом сообщил замкомандующего ООС и представитель Украины в этой подгруппе Богдан Бондарь, передают "Новости Донбасса".

Сообщается, что вчера прошло заседании подгруппы в режиме видеоконференции. По словам Бондаря, в отсутствии прогресса виновата российская сторона.

"Есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита нормандского формата 9 декабря и не допустить перспективу новой встречи лидеров "четверки", - заявил он.

Он также отметил, что российская сторона отказывается учитывать позицию Украины при согласовании новых участков, а также не признает себя стороной конфликта.

"Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая - представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. Мол, вы сами договоритесь, а мы это поддержим", - добавил Бондарь и выразил сомнение, что главам делегации на переговорах 8 апреля удастся добиться прогресса.

Напомним, ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что сторонам конфликта на Донбассе нужно сделать больше в вопросе разведения сил и средств.