На Донбассе с 18 апреля начнет действовать новый режим перемирия

Пасхальное прекращение огня на Донбассе войдет в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ. Об этом написал в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что такое решение поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

"Благодарен Ангеле Меркель, что в процессе сегодняшнего обсуждения мы поддержали пасхальное прекращении огня, которое войдет в силу 18 апреля, при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ", - написал он.

Напомним, 11 апреля в зоне операции Объединенных сил на Донбассе украинские войска понесли большие потери. Противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил, при этом четыре раза с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил о необходимости объявления пасхального перемирия. По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ по ситуации на Донбассе Мартина Сайдика, обсуждение общей ситуации с безопасностью и подготовка к объявлению перемирия по случаю пасхальных праздников составили основу на заседании рабочей группы по безопасности.

Отметим, последние переговоры в Минске по ситуации на востоке Украины проходили 27 марта. В тот день Россия категорически отказалась обсуждать вопрос обмена заключенными.