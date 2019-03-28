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Россия в ТКГ отказалась обсуждать вопрос обмена заложниками

Новости » Общество    28.03.2019 - 06:00
Россия в ТКГ отказалась обсуждать вопрос обмена заложниками
Фото: Ирина Геращенко (РБК-Украина)

Украина, в частности, просила немедленно передать больного Павла Гриба

Во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске Россия категорически отказалась обсуждать вопрос освобождения осужденных россиян на украинских политзаключенных Кремля. Как передает РБК-Украина, об этом сообщила представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко.

По ее словам, российская сторона не желает обсуждать обмен заложниками как в формате 25/25, так и в узком формате.

"Мы предлагали немедленно передать нам больного П. Гриба и пожилого О.Сизоновича и В. Балуха в обмен на русских Седикова и Высоцкого", - отметила Герщаенко.

По ее словам, представители РФ в очередной раз заявили о "внутреннем конфликте" в Украине и о том, что "Киев должен договариваться с Луганском и Донецком".

Геращенко добавила, что Россия открыто ждет новой украинской власти, что негативно влияет на тяжелые переговоры.

"Представители РФ на этом этапе - полностью не готовы к любым продвижениям в решении гуманитарных вопросов и проблем безопасности", - резюмировала она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время последнего заседания ТКГ 27 марта представители России Федерации пытались исказить сущность минских соглашений и трехстороннего формата.

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