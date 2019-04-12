На Донбасі з 18 квітня почне діяти "великоднє перемир'я"

Режим припинення вогню увійде в силу за умови забезпечення його виконання з боку РФ
"Великоднє припинення вогню" на Донбасі увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ. Про це написав у Twitter президент України Петро Порошенко.
Порошенко зазначив, що таке рішення підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель.
"Вдячний Ангелі Меркель, що в процесі сьогоднішнього обговорення ми підтримали великоднє припинення вогню, яке увійде в силу 18 квітня, за умови забезпечення його виконання з боку РФ", - написав він.
Раніше спецпредставник ОБСЄ в контактній групі по ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив про необхідність оголошення пасхального перемир'я. За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ по ситуації на Донбасі Мартіна Сайдіка, обговорення загальної ситуації з безпекою і підготовка до оголошення перемир'я з нагоди великодніх свят склали основу на засіданні робочої групи з безпеки.
Відзначимо, останні переговори в Мінську щодо ситуації на сході України проходили 27 березня. В той день Росія категорично відмовилася обговорювати питання обміну ув'язненими.