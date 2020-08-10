На Донбассе уже 15 дней нет потерь и ранений среди украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 9 августа, на Донбассе пророссийские вооруженные формирования четыре раза нарушили установленое перемирие. Ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

Так, две враждебные провокации из стрелкового оружия зафиксировали вблизи Новозвановки и Марьинки.

Кроме того, вчера отмечено еще два нарушения режима тишины. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.

Также на Приазовье, зафиксировано пролет БПЛА российского производства типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 10 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

"Пятнадцатые сутки подряд, с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 9 августа с утра до 17:00 на Донбассе обстрелов со стороны противника не было зафиксировано

РБК-Украина писало, что 8 августа боевики восемь раз открывали огонь по позициям ООС.

Как известно, на Донбассе с 27 июля действует режим прекращения огня, за этот период потерь среди украинских военных нет.