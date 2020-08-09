С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина", - штаб

Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Уже 14 сутки подряд среди личного состава боевых потерь и ранений нет

С начала текущих суток, 9 августа, на Донбассе обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Однако, одно из условий прекращения огня российские оккупанты нарушили.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В то же время, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы - вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовское враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону украинских подразделений.

8 августа вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня.

"Четырнадцатые сутки подряд, с тех пор как провозглашено режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - отмечают в штабе.

Напомним, в Генштабе Вооруженных сил Украины прокомментировали одиночные нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупантов; Хомчак заявил, что такие нарушения можно даже не считать.

Кроме того, Украина идентифицировала более 100 иностранных наемников, воюющих на Донбассе на стороне оккупационных сил; среди иностранных "легионеров" граждане Германии, Нидерландов, Испании, Италии и других европейских стран.