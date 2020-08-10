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На Донбасі уже 15 днів немає втрат та поранень серед українських військових

Донбас, Понеділок 10 серпня 2020 07:36
На Донбасі уже 15 днів немає втрат та поранень серед українських військових
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

За минулу добу стріляли чотири рази

Протягом минулої доби, 9 серпня, на Донбасі проросійські збройні формування чотири рази порушили встановлене перемир'я. Жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил.

Так, дві ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки та Мар’їнки.

Крім того, вчора відмічено ще два порушення режиму тиші. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Також на Приазов’ї, зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 10 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

"П’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає", - наголосили в штабі ООС.

Нагадаємо, 9 серпня з ранку до 17:00 на Донбасі обстрілів з боку супротивника не було зафіксовано

РБК-Україна писало, що 8 серпня бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях ООС.

Як відомо, на Донбасі з 27 липня діє режим припинення вогню, за цей період втрат серед українських військових немає

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