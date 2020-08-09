Боевики восемь раз нарушили перемирие на Донбассе

Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Украинские военные огонь не открывали

На Донбассе за прошедшие сутки, 8 августа, боевики восемь раз открывали огонь по позициям ООС. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, противник из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе населенного пункта Шумы и Водяного. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов возле Попасной и Гнутово, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать украинских воинов возле Новоалександровки, Орехово и Водяного. Силы ОС огонь в ответ не открывали.

Кроме того, зафиксировано одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. Так, враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксированы.

Напомним, в Генштабе Вооруженных сил Украины прокомментировали одиночные нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупантов; Хомчак заявил, что такие нарушения можно даже не считать.

Кроме того, Украина идентифицировала более 100 иностранных наемников, воюющих на Донбассе на стороне оккупационных сил; среди иностранных "легионеров" граждане Германии, Нидерландов, Испании, Италии и других европейских стран.