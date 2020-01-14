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На Донбасс передали 20 тонн помощи для местных жителей

Новости » Общество     14.01.2020 - 12:02
На Донбасс передали 20 тонн помощи для местных жителей
Фото: гуманитарная помощь для жителей Донбасса (facebook.com/mvs.gov.ua)

Гуманитарная помощь включает теплую одежду для местных жителей и медицинское оборудование

На Донбасс передали 20 тонн гуманитарной помощи для наиболее незащищенных слоев населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, первый грузовик с гуманитарной помощью отправился в Новолуганское. В нем - теплые вещи для местного населения. Другой грузовик с медицинским оборудованием прибыл в Николаевку, в центральную районную больницу.

"Общий вес гуманитарной помощи составляет около 20 тонн. Основная часть направлена для наиболее незащищенных слоев населения. Сегодня груз будет доставлен еще в два населенных пункта Луганской области", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 января более 20 тонн строительных материалов было передано военно-гражданским администрациям городов Красногоровка и Марьинка коммунальных лечебно-профилактических учреждений "Марьинская центральная районная больница" и "Центр первичной медико-санитарной помощи Марьинского районного совета.

Ранее Международный комитет Красного Креста направил на оккупированную территорию Донбасса грузовик с 8 тоннами гуманитарной помощи.

Также РБК-Украина писало, что Европейская комиссия выделит дополнительных восемь миллионов евро для украинцев, которые пострадали в результате конфликта на Донбассе.

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