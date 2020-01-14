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На Донбас передали 20 тонн допомоги для місцевих жителів

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 12:02
На Донбас передали 20 тонн допомоги для місцевих жителів
Фото: гуманітарна допомога для жителів Донбасу (facebook.com/mvs.gov.ua)

Гуманітарна допомога включає теплий одяг для місцевих жителів та медичне обладнання

На Донбас передали 20 тонн гуманітарної допомоги для найбільш незахищених верств населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, перша вантажівка з гуманітарною допомогою відправився в Новолуганське. У ньому - теплі речі для місцевого населення. Інша вантажівка з медичним обладнанням прибув в Миколаївку, в центральну районну лікарню.

"Загальна вага гуманітарної допомоги становить близько 20 тонн. Основна частина направлена для найбільш незахищених верств населення. Сьогодні вантаж буде доставлений у ще два населених пункти Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 січня понад 20 тонн будівельних матеріалів було передано військово-цивільним адміністраціям міст Красногорівка та Мар'їнка комунальних лікувально-профілактичних закладів "Мар'їнська центральна районна лікарня" та "Центр первинної медико-санітарної допомоги Мар'їнської районної ради.

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на окуповану територію Донбасу вантажівку з 8 тоннами гуманітарної допомоги.

Також РБК-Україна писало, що Європейська комісія виділить додаткових вісім мільйонів євро для українців, які постраждали в результаті конфлікту на Донбасі.

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