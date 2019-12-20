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ЕК выделит 8 млн евро на помощь пострадавшим на Донбассе

Новости » Политика     20.12.2019 - 17:42
ЕК выделит 8 млн евро на помощь пострадавшим на Донбассе
Иллюстративное фото (facebook.com eucouncil)

Гуманитарная помощь Евросоюза Украине в 2019 году выросла до 23 млн евро

Европейская комиссия выделит дополнительных восемь миллионов евро для украинцев, пострадавших в результате конфликта на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Как сообщается, с этими средствами гуманитарная помощь Европейского союза Украине в текущем году выросла до 23 млн евро.

"Более пяти лет продолжающегося конфликта истощили способность людей заботиться о своих основных потребностях. ЕС продолжает помогать уязвимым людям по обе стороны контактной линии. Это финансирование поможет им противостоять суровым зимним условиям", - отметил еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

С новым финансированием ЕС будет поддерживать пострадавших от конфликта гражданских в неподконтрольных и контролируемых правительством районах, в первую очередь тех, которые живут вдоль линии соприкосновения.

Напомним, 19 декабря Палата представителей США одобрила выделение финансовой помощи Украине в размере почти 700 миллионов долларов. Выделение финансовой помощи Украине включено в законопроект о финансировании работы правительства США в 2020 году.

Кроме того, Германии выделит 850 млн евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине для помощи гражданским жителям Донбасса.

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