На оккупированный Донбасс отправили очередную гуманитарную помощь

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Красный Крест отправил в ОРДЛО почти 8 тонн помощи

Международный комитет Красного Креста направил на оккупированную территорию Донбасса грузовик с 8 тоннами гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ДПСУ).

По данным пограничников, в пятницу, 13 декабря, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Донецкой области проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Красного Креста.

Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены лекарственные препараты, товары медицинского назначения и медицинское оборудование, общим весом 7,88 тонн", - рассказали в пограничной службе.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что во время нормандской встречи в Париже стороны договорились о допуске представителей миссии Красного Креста на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Уже на следующей неделе миссия МККК попытается попасть на оккупированный Донбасс.

Также РБК-Украина писало, что 12 декабря на оккупированную территорию Донбасса проследовал очередной гуманитарный конвой ООН. Управление верховного комиссара ООН направило на оккупированную территорию Донбасса почти 25 тонн мебели, спортивного инвентаря и бытовых товаров.

Кроме того, в следующем году Германия предоставит 850 млн евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине для помощи гражданским жителям Донбасса.