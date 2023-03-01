На Донбасі затримали чоловіка, який передавав РФ інформацію про місця дислокації ЗСУ

"У липні 2022 року підозрюваний надсилав через месенджер "Telegram" у закриті групи інформацію про місця дислокації ЗСУ на території Мирнограду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в його повідомленнях містились дані про вогневі позиції, рух та розташування підрозділів українських захисників.

"Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - додали у прокуратурі.

Чоловіка підозрюють у поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.