На Донбасі затримали чоловіка, який передавав РФ інформацію про місця дислокації ЗСУ

Житель Мирнограда (Донецька область) передавав росіянам інформацію про місця дислокації Збройних сил України. Його затримали та помістили під варту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"У липні 2022 року підозрюваний надсилав через месенджер "Telegram" у закриті групи інформацію про місця дислокації ЗСУ на території Мирнограду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в його повідомленнях містились дані про вогневі позиції, рух та розташування підрозділів українських захисників.
"Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - додали у прокуратурі.
Чоловіка підозрюють у поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що російські війська завдали ракетного удару по місту Мирноград Донецької області. Через ворожу атаку, зокрема, був пошкоджений дитсадок.
В Донецькій області Служба безпеки затримала ще одного російського інформатора, який наводив удари по позиціях Збройних сил України.
У Лимані (Донецька область) Служба безпеки України затримала двох колишніх чиновників "Укрзалізниці", які забезпечували ремонт військових ешелонів РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.