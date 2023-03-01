На Донбассе задержан мужчина, который передавал РФ информацию о местах дислокации ВСУ

"В июле 2022 года подозреваемый посылал через мессенджер "Telegram" в закрытые группы информацию о местах дислокации ВСУ на территории Мирнограда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в его сообщениях содержались данные об огневых позициях, движении и расположении подразделений украинских защитников.

"Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога", - добавили в прокуратуре.

Мужчину подозревают в распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.