На Донбассе задержан мужчина, который передавал РФ информацию о местах дислокации ВСУ

Житель Мирнограда (Донецкая область) передавал россиянам информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины. Его задержали и заключили под стражу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"В июле 2022 года подозреваемый посылал через мессенджер "Telegram" в закрытые группы информацию о местах дислокации ВСУ на территории Мирнограда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в его сообщениях содержались данные об огневых позициях, движении и расположении подразделений украинских защитников.
"Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога", - добавили в прокуратуре.
Мужчину подозревают в распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что российские войска нанесли ракетный удар по городу Мирноград Донецкой области. Из-за вражеской атаки, в частности, был поврежден детсад.
В Донецкой области Служба безопасности задержала еще одного российского информатора, наводящего удары по позициям Вооруженных сил Украины.
В Лимане (Донецкая область) Служба безопасности Украины задержала двух бывших чиновников "Укрзализныци", которые обеспечивали ремонт военных эшелонов РФ.
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