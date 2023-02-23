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Ремонтували військові ешелони Росії. СБУ затримала екс-чиновників УЗ у Лимані

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Донецька область, Четвер 23 лютого 2023 12:42
Ремонтували військові ешелони Росії. СБУ затримала екс-чиновників УЗ у Лимані Фото: СБУ затримала екс-чиновників УЗ у Лимані за співпрацю з окупантами (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

У Лимані (Донецька область) Служба безпеки України затримала двох колишніх чиновників "Укрзалізниці", які забезпечували ремонт військових ешелонів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними спецслужби, під час окупації Лимані двоє чоловіків добровільно пішли на співпрацю із ворогом, за що отримали призначення до складу окупаційної "адміністрації".

Встановлено, що один із колаборантів очолив дорожні електромеханічні майстерні у створеній агресором "дирекції" інфраструктури залізниці "ДНР", а другий - став його підлеглим та виконував функції "головного інженера".

"Разом вони повинні забезпечувати справність залізничних об'єктів для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів окупаційних угруповань на східний фронт. Для цього координували роботу дорожніх майстерень із відновлення електропідстанцій на залізних сполученнях у захоплених районах Волновахи та Іловайська", - розповіли в СБУ.

Після звільнення Лимана зловмисники намагалися "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Проте співробітники СБУ їхнє місцезнаходження затримали.

Фото: затримання екс-чиновників УЗ, які працювали на окупантів (t.me/SBUkr)

Зрадникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд уже відправив їх під варту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ затримала у Вінниці злочинця, який вербував колишніх українських ув'язнених у ПВК "Вагнера".

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Служба безпеки України Укрзалізниця колаборант
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