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Під Донецьком затримано російського інформатора, який наводив удари по позиціях ЗСУ

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Донецька область, Субота 25 лютого 2023 14:56
Під Донецьком затримано російського інформатора, який наводив удари по позиціях ЗСУ Фото: під Донецьком затримано російського інформатора, який наводив удари по позиціях ЗСУ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На Донеччині Служба безпеки затримала ще одного російського інформатора, який наводив удари по позиціях Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

За даними спецслужби, зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення сил оборони на території Донецької області. Серед основних завдань поплічника ворога була розвідка місць базування підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямі.

"Саме за його координатами окупанти робили артилерійські обстріли з бойових позицій українських захисників", - зазначають у СБУ.

Контррозвідка затримала агента під час чергового "сеансу зв'язку" із куратором. Як виявилося, чоловіків є мешканцем Мирнограду і раніше проходив службу у лавах артилерійських підрозділів.

Під Донецьком затримано російського інформатора, який наводив удари по позиціях ЗСУ

Фото: російський агент, який наводив удари по українських військах (ssu.gov.ua)

Росіяни вийшли на нього через його активність у заборонених соцмережах, де він поширював прокремлівські повідомлення.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони на місці злочину.

Наразі російському агенту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про пересування бійців та техніки ЗСУ). Суд уже відправив фігуранта під варту.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп'янська (Харківська область) влаштувався у МВС Росії та фабрикував справи проти українців.

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