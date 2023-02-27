Російські війська вдарили ракетою по Мирнограду на Донбасі
Фото: російські війська вдарили ракетою по Мирнограду на Донбасі (Getty Images)
Російські війська завдали ракетного удару по місту Мирноград Донецької області. Через ворожу атаку, зокрема, був пошкоджений дитсадок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника ОП Андрія Єрмака.
"Росіяни здійснили ракетний удар по місту Мирноград на Донеччині. Були пошкоджені садок та гараж", - написав Єрмак.
Нагадаємо, що сьогодні вночі Україна опинилася під атакою іранських "Шахедів", ворог випустив 14 БПЛА, з яких 11 збили над Київською та Чернігівською областю.
Додамо, що іранські дрони влучили по Хмельницькому. Внаслідок атаки загинула людина та 4 поранених. Триває гасіння пожеж, постраждали цивільні будинки.
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