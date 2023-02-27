Російські війська вдарили ракетою по Мирнограду на Донбасі

Російські війська завдали ракетного удару по місту Мирноград Донецької області. Через ворожу атаку, зокрема, був пошкоджений дитсадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника ОП Андрія Єрмака.

"Росіяни здійснили ракетний удар по місту Мирноград на Донеччині. Були пошкоджені садок та гараж", - написав Єрмак.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Україна опинилася під атакою іранських "Шахедів", ворог випустив 14 БПЛА, з яких 11 збили над Київською та Чернігівською областю.

Додамо, що іранські дрони влучили по Хмельницькому. Внаслідок атаки загинула людина та 4 поранених. Триває гасіння пожеж, постраждали цивільні будинки.

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