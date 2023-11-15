На Донбасі в полон до ЗСУ потрапили три бойовики "ДНР", їм оголосили підозри

Сили оборони України взяли в полон трьох бойовиків "ДНР" у Донецькій області. Правоохоронці оголосили їм підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

Один із них воював у Запорізькій області

За даними слідства, у 2015 році мешканець Старобешівського району за власним бажанням долучився до збройного опору захисникам України, які стримували просування незаконного збройного формування квазіреспубліки в південному регіоні Донецької області. Чоловік добровільно вступив до так званого 1-го армійського корпусу "Міністерства оборони ДНР".

Крім того, підозрюваний служив старшим снайпером на блокпостах у селі Романівському Запорізької області. Повернувшись на Донеччину, у складі взводу снайперів 114-ї бригади ЗС РФ він здійснював бойові виходи з метою розвідки та вогневого ураження сил оборони України поблизу села Червоний Партизан Ясинуватського району.

Чим займалися двоє інших бойовиків

Другий доброволець став під прапори фейкової республіки в лютому 2023 року. Мешканець Донецька був снайпером, воював поблизу Веселого, села Піски, смт Верхньоторецьке, а також у районі міст Моспине, Донецьк і Маріуполь. Крім того, виконував бойові завдання в лавах "114-ї бригади стрілецького взводу снайперів". За вбивства українців він щомісяця отримував по 195 тисяч рублів.

"Ще один донеччанин розпочав військову "кар'єру" у 2016 році. Протягом трьох років він служив за контрактом у "відділі боротьби з тероризмом внутрішніх військ МВС ДНР". Від початку збройної агресії РФ воював у "1-й Слов'янській бригаді" ЗС РФ на посаді помічника гранатометника та відповідав за програмне забезпечення техніки у штабі окупантів", - повідомила прокуратура.

Фото: Полонені окупанти (facebook.com/don.gp.gov.ua)

За новим контрактом із фейковим міністерством оборони квазіреспубліки підозрюваний проходив бойове злагодження на полігоні в місті Моспине та брав участь у боях із ЗСУ.

Окупантам повідомили про підозру

Восени 2023 року двох снайперів та їхнього побратима затримали українські військовослужбовці в районі села Красногорівка Покровського району.

Трьом громадянам України повідомлено про підозру в державній зраді та участі в терористичній організації

Максимальні покарання за вказаними статтями - 15 років позбавлення волі та довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Українські бійці часто беруть у полон окупантів

Нещодавно снайперська пара 3 окремого полку спеціального призначення під час роботи на Луганському напрямку захопила в полон 19 росіян.

Також воїни Національної гвардії України полонили трьох окупантів на Бахмутському напрямку. Один із росіян самостійно прийшов після отримання поранення.

Нещодавно командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що понад десяток окупантів здалися в полон на Таврійському напрямку.