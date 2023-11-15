На Донбассе в плен к ВСУ попали три боевика "ДНР", им объявили подозрения

Силы обороны Украины взяли в плен трех боевиков "ДНР" в Донецкой области. Правоохранители объявили им подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

Один из них воевал в Запорожской области

По данным следствия, в 2015 году житель Старобешевского района по собственному желанию присоединился к вооруженному сопротивлению защитникам Украины, которые сдерживали продвижение незаконного вооруженного формирования квазиреспублики в южном регионе Донецкой области. Мужчина добровольно вступил в так называемый 1-й армейский корпус "Министерства обороны ДНР".

Кроме того, подозреваемый служил старшим снайпером на блокпостах в селе Романовском Запорожской области. Вернувшись в Донецкую область, в составе взвода снайперов 114-й бригады ВС РФ он осуществлял боевые выходы с целью разведки и огневого поражения сил обороны Украины вблизи села Красный Партизан Ясиноватского района.

Чем занимались два других боевика

Второй доброволец стал под знамена фейковой республики в феврале 2023 года. Житель Донецка был снайпером, воевал вблизи Веселого, села Пески, пгт Верхнеторецкое, а также в районе городов Моспино, Донецк и Мариуполь. Кроме того, выполнял боевые задачи в рядах "114-й бригады стрелкового взвода снайперов". За убийства украинцев он ежемесячно получал по 195 тысяч рублей.

"Еще один дончанин начал военную "карьеру" в 2016 году. В течение трех лет он служил по контракту в "отделе борьбы с терроризмом внутренних войск МВД ДНР". С начала вооруженной агрессии РФ воевал в "1-й Славянской бригаде" ВС РФ в должности помощника гранатометчика и отвечал за программное обеспечение техники в штабе оккупантов", - сообщила прокуратура.

Фото: Пленные оккупанты (facebook.com/don.gp.gov.ua)

По новому контракту с фейковым министерством обороны квазиреспублики подозреваемый проходил боевое слаживание на полигоне в городе Моспино и участвовал в боях с ВСУ.

Оккупантам сообщили о подозрении

Осенью 2023 года двух снайперов и их побратима задержали украинские военнослужащие в районе села Красногоровка Покровского района.

Трем гражданам Украины сообщено о подозрении в государственной измене и участии в террористической организации

Максимальные наказания по указанным статьям - 15 лет лишения свободы и пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Украинские бойцы часто берут в плен оккупантов

Недавно снайперская пара 3 отдельного полка специального назначения во время работы на Луганском направлении захватила в плен 19 россиян.

Также воины Национальной гвардии Украины пленили трех оккупантов на Бахмутском направлении. Один из россиян самостоятельно пришел после получения ранения.

Недавно командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что более десятка оккупантов сдались в плен на Таврическом направлении.