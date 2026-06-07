На Донбасі дрони вразили ТЕС та залізницю: спалахнула пожежа

За наявними даними, після атаки в районі Чистякового спалахнула пожежа. Також повідомляється про ураження об'єктів залізничної інфраструктури.

У мережі поширюється інформація, що внаслідок удару безпілотників без електропостачання залишилася низка населених пунктів на окупованій території Донецької області. Зокрема, йдеться про Макіївку, Харцизьк, Єнакієве, Дебальцеве та Кіровське.

Зуївська ТЕС розташована приблизно за 40 кілометрів на схід від Донецька. Після початку російської агресії у 2014 році станція перебуває під контролем окупаційної влади.

Раніше вночі моніторингові ресурси також повідомляли про атаку ударних дронів на залізничну інфраструктуру в районі селища Родакове Луганської області. За їхніми даними, пожежа виникла на підстанції.