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На Донбассе дроны поразили ТЭС и железную дорогу: вспыхнул пожар

04:10 07.06.2026 Вс
1 мин
Из-за атаки беспилотников исчезло электроснабжение в ряде населенных пунктов "ДНР"
aimg Юлия Маловичко
Фото: пожар после атаки дронов (из открытых источников)

В ночь на 8 июня дроны атаковали оккупированную часть Донецкой области, под удар попала Зуевская теплоэлектростанция в Зугрэсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

По имеющимся данным, после атаки в районе Чистяково вспыхнул пожар. Также сообщается о поражении объектов железнодорожной инфраструктуры.

В сети распространяется информация, что в результате удара беспилотников без электроснабжения остался ряд населенных пунктов на оккупированной территории Донецкой области. В частности, речь идет о Макеевке, Харцызске, Енакиево, Дебальцево и Кировском.

Зуевская ТЭС расположена примерно в 40 километрах к востоку от Донецка. После начала российской агрессии в 2014 году станция находится под контролем оккупационных властей.

Ранее ночью мониторинговые ресурсы также сообщали об атаке ударных дронов на железнодорожную инфраструктуру в районе поселка Родаково Луганской области. По их данным, пожар возник на подстанции.

Напомним, 5 июня ряд российских городов также подвергся масштабной атаке беспилотников. В частности, сообщалось о поражении порта во временно оккупированном Мариуполе и Бердянске.

Также в ночь на 7 июня в оккупированном Крыму ночью раздались звуки взрывов и стрельбы после дроновой опасности. Предварительно, есть попадание в нефтебазу.

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