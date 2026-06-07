На Донбассе дроны поразили ТЭС и железную дорогу: вспыхнул пожар

По имеющимся данным, после атаки в районе Чистяково вспыхнул пожар. Также сообщается о поражении объектов железнодорожной инфраструктуры.

В сети распространяется информация, что в результате удара беспилотников без электроснабжения остался ряд населенных пунктов на оккупированной территории Донецкой области. В частности, речь идет о Макеевке, Харцызске, Енакиево, Дебальцево и Кировском.

Зуевская ТЭС расположена примерно в 40 километрах к востоку от Донецка. После начала российской агрессии в 2014 году станция находится под контролем оккупационных властей.

Ранее ночью мониторинговые ресурсы также сообщали об атаке ударных дронов на железнодорожную инфраструктуру в районе поселка Родаково Луганской области. По их данным, пожар возник на подстанции.