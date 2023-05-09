На Донбасі через обстріл росіян загинув журналіст AFP

У Донецькій області через обстріл окупантів загинув журналіст французького видання AFP.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP у Twitter.
"Ми спустошені, дізнавшись про смерть журналіста AFP Армана Солдіна сьогодні на сході України. Усі наші думки звернені до його родини та близьких", - сказано у повідомленні видання.
При цьому в AFP зазначили, що Солдіна було вбито в результаті ракетного обстрілу біля Часового Яру.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Бахмуті 13 березня загинув військовий та оператор "Суспільного" Олексій Ольховик.
Також ми писали, що у боях з російськими окупантами загинув військовий ЗСУ, журналіст Володимир Мукан.
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