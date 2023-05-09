На Донбассе из-за обстрела россиян погиб журналист AFP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP в Twitter .

"Мы опустошены, узнав о смерти журналиста AFP Армана Солдина сегодня на востоке Украины. Все наши мысли обращены к его семье и близким", - сказано в сообщении издания.

При этом в AFP отметили, что Солдин был убит в результате ракетного обстрела возле Часов Яра.