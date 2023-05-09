На Донбассе из-за обстрела россиян погиб журналист AFP

В Донецкой области из-за обстрела оккупантов погиб журналист французского издания AFP.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP в Twitter.
"Мы опустошены, узнав о смерти журналиста AFP Армана Солдина сегодня на востоке Украины. Все наши мысли обращены к его семье и близким", - сказано в сообщении издания.
При этом в AFP отметили, что Солдин был убит в результате ракетного обстрела возле Часов Яра.
Напомним, ранее стало известно, что в Бахмуте 13 марта погиб военный и оператор "Суспильного" Алексей Ольховик.
Также мы писали, что в боях с российскими оккупантами погиб военный ВСУ, журналист Владимир Мукан.
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