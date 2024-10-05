На Донбасі бригаді РФ заборонили користуватися військовою технікою, - АТЕШ

Така ситуація склалася в 132-й Окремій мотострілецькій бригаді. Агент руху розповів, що підрозділ руйнують зсередини моральне та фізичне виснаження і відсутність бойового настрою через величезні втрати на фронті.

"Через страх розкриття місць дислокації командування заборонило використовувати військову техніку, і тепер вони змушені переміщатися на цивільних автомобілях між позиціями", - йдеться у повідомленні.

Агенти "АТЕШ" контролюють усі пересування та оперативно передають інформацію про місця дислокації окупаційних військ Силам оборони України.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (https://t.me/atesh_ua)