На Донбасі бригаді РФ заборонили користуватися військовою технікою, - АТЕШ

Російське командування заборонило військовим однієї з бригад, що воюють в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського партизанського руху "АТЕШ".
Така ситуація склалася в 132-й Окремій мотострілецькій бригаді. Агент руху розповів, що підрозділ руйнують зсередини моральне та фізичне виснаження і відсутність бойового настрою через величезні втрати на фронті.
"Через страх розкриття місць дислокації командування заборонило використовувати військову техніку, і тепер вони змушені переміщатися на цивільних автомобілях між позиціями", - йдеться у повідомленні.
Агенти "АТЕШ" контролюють усі пересування та оперативно передають інформацію про місця дислокації окупаційних військ Силам оборони України.
Фото: партизанський рух "АТЕШ" (https://t.me/atesh_ua)
Українські партизани продовжують активну діяльність на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Вони повідомляють командування ЗСУ про дислокацію ворожих сил і навіть ліквідовують зрадників.
Так, вранці у п'ятницю, 4 жовтня, в тимчасово окупованому Енергодарі підірвали автомобіль, в якому перебував "начальник охорони" Запорізької АЕС Андрій Короткий. Він помер від отриманих травм.
Крім того, днями партизани зафіксували транспортування ракет до систем ППО, розміщених біля Кримського мосту.
А наприкінці вересня партизани завдали суттєвої шкоди логістиці армії РФ у Курській області.
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