На Донбассе бригаде РФ запретили пользоваться военной техникой, - АТЕШ

Российское командование запретило военным одной из бригад, которые воюют в Украине, передвигаться между позициями на военной технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинского партизанского движения "АТЕШ".
Такая ситуация сложилась в 132-й Отдельной мотострелковой бригаде. Агент движения рассказал, что подразделение разрушают изнутри моральное и физическое истощение и отсутствие боевого настроя из-за огромных потерь на фронте.
"Из-за страха раскрытия мест дислокации командование запретило использовать военную технику, и теперь они вынуждены перемещаться на гражданских автомобилях между позициями", - говорится в сообщении.
Агенты "АТЕШ" контролируют все передвижения и оперативно передают информацию о местах дислокации оккупационных войск Силам обороны Украины.
Фото: партизанское движение "АТЕШ" (https://t.me/atesh_ua)
Украинские партизаны продолжают активную деятельность на временно оккупированных территориях и в России. Они сообщают командованию ВСУ о дислокации вражеских сил и даже ликвидируют предателей.
Так, утром в пятницу, 4 октября, во временно оккупированном Энергодаре взорвали автомобиль, в котором находился "начальник охраны" Запорожской АЭС Андрей Короткий. Он скончался от полученных травм.
Кроме того, на днях партизаны зафиксировали транспортировку ракет к системам ПВО, размещенным вблизи Крымского моста.
А в конце сентября партизаны нанесли существенный ущерб логистике армии РФ в Курской области.
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