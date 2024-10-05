На Донбассе бригаде РФ запретили пользоваться военной техникой, - АТЕШ

Такая ситуация сложилась в 132-й Отдельной мотострелковой бригаде. Агент движения рассказал, что подразделение разрушают изнутри моральное и физическое истощение и отсутствие боевого настроя из-за огромных потерь на фронте.

"Из-за страха раскрытия мест дислокации командование запретило использовать военную технику, и теперь они вынуждены перемещаться на гражданских автомобилях между позициями", - говорится в сообщении.

Агенты "АТЕШ" контролируют все передвижения и оперативно передают информацию о местах дислокации оккупационных войск Силам обороны Украины.

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (https://t.me/atesh_ua)