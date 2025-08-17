Донбас під контролем РФ та заморожування фронту: Трамп підтримав план Путіна, - Fox News

Європейський дипломат повідомив Fox News, що Трамп підтримав пропозицію Путіна взяти під повний контроль Донбас та заморозити лінії фронту в інших регіонах для досягнення угоди з Україною.

Після зустрічі з Путіним на Алясці в п’ятницю Трамп повідомив європейським союзникам, що російський лідер підтвердив намір отримати ключові райони Луганщини та Донеччини.

Як пише видання, за словами Трампа, Путін нібито відкритий до заморожування лінії фронту в Запоріжжі та Херсоні, що може стати виходом із глухого кута у переговорах.

Президент Володимир Зеленський раніше відкинув ідею здачі територій Донбасу. Він підкреслив, що виведення українських військ із решти 30% Донецької області буде неконституційним і може слугувати плацдармом для подальших атак РФ.

Трамп також відмовився від підтримки тимчасового припинення вогню, натомість віддаючи перевагу довгостроковому мирному врегулюванню після переговорів з Путіним.

Кремль, у свою чергу, не зацікавлений у тимчасовому перемир’ї та шукає рішення, що відповідатиме його стратегічним інтересам.