Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Донбас під контролем РФ та заморожування фронту: Трамп підтримав план Путіна, - Fox News

Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп підтримав пропозицію диктатора Володимира Путіна щодо контролю РФ над Донбасом та заморожування фронту в інших регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News

Європейський дипломат повідомив Fox News, що Трамп підтримав пропозицію Путіна взяти під повний контроль Донбас та заморозити лінії фронту в інших регіонах для досягнення угоди з Україною. 

Після зустрічі з Путіним на Алясці в п’ятницю Трамп повідомив європейським союзникам, що російський лідер підтвердив намір отримати ключові райони Луганщини та Донеччини.

Як пише видання, за словами Трампа, Путін нібито відкритий до заморожування лінії фронту в Запоріжжі та Херсоні, що може стати виходом із глухого кута у переговорах.

Президент Володимир Зеленський раніше відкинув ідею здачі територій Донбасу. Він підкреслив, що виведення українських військ із решти 30% Донецької області буде неконституційним і може слугувати плацдармом для подальших атак РФ.

Трамп також відмовився від підтримки тимчасового припинення вогню, натомість віддаючи перевагу довгостроковому мирному врегулюванню після переговорів з Путіним.

Кремль, у свою чергу, не зацікавлений у тимчасовому перемир’ї та шукає рішення, що відповідатиме його стратегічним інтересам.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін провели переговори на військовій базі в Анкориджі, Аляска, у ніч із 15 на 16 серпня.

Наступного ранку, 16 серпня, дорогою до Вашингтону Трамп провів телефонні розмови з Володимиром Зеленським та лідерами країн НАТО.

Також повідомляється, що Трамп планує провести тристоронню зустріч з лідерами України та Росії вже 22 серпня. Путін при цьому поки публічно не підтверджував готовність брати участь у такій зустрічі.

