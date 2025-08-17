Донбас під контролем РФ та заморожування фронту: Трамп підтримав план Путіна, - Fox News

Президент США Дональд Трамп підтримав пропозицію диктатора Володимира Путіна щодо контролю РФ над Донбасом та заморожування фронту в інших регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News
Європейський дипломат повідомив Fox News, що Трамп підтримав пропозицію Путіна взяти під повний контроль Донбас та заморозити лінії фронту в інших регіонах для досягнення угоди з Україною.
Після зустрічі з Путіним на Алясці в п’ятницю Трамп повідомив європейським союзникам, що російський лідер підтвердив намір отримати ключові райони Луганщини та Донеччини.
Як пише видання, за словами Трампа, Путін нібито відкритий до заморожування лінії фронту в Запоріжжі та Херсоні, що може стати виходом із глухого кута у переговорах.
Президент Володимир Зеленський раніше відкинув ідею здачі територій Донбасу. Він підкреслив, що виведення українських військ із решти 30% Донецької області буде неконституційним і може слугувати плацдармом для подальших атак РФ.
Трамп також відмовився від підтримки тимчасового припинення вогню, натомість віддаючи перевагу довгостроковому мирному врегулюванню після переговорів з Путіним.
Кремль, у свою чергу, не зацікавлений у тимчасовому перемир’ї та шукає рішення, що відповідатиме його стратегічним інтересам.
Президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін провели переговори на військовій базі в Анкориджі, Аляска, у ніч із 15 на 16 серпня.
Наступного ранку, 16 серпня, дорогою до Вашингтону Трамп провів телефонні розмови з Володимиром Зеленським та лідерами країн НАТО.
Також повідомляється, що Трамп планує провести тристоронню зустріч з лідерами України та Росії вже 22 серпня. Путін при цьому поки публічно не підтверджував готовність брати участь у такій зустрічі.