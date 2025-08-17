RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Донбасс под контролем РФ и замораживание фронта: Трамп поддержал план Путина, - Fox News

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение диктатора Владимира Путина по контролю РФ над Донбассом и замораживанию фронта в других регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News

Европейский дипломат сообщил Fox News, что Трамп поддержал предложение Путина взять под полный контроль Донбасс и заморозить линии фронта в других регионах для достижения соглашения с Украиной.

После встречи с Путиным на Аляске в пятницу Трамп сообщил европейским союзникам, что российский лидер подтвердил намерение получить ключевые районы Луганщины и Донетчины.

Как пишет издание, по словам Трампа, Путин якобы открыт к замораживанию линии фронта в Запорожье и Херсоне, что может стать выходом из тупика в переговорах.

Президент Владимир Зеленский ранее отверг идею сдачи территорий Донбасса. Он подчеркнул, что вывод украинских войск из оставшихся 30% Донецкой области будет неконституционным и может служить плацдармом для дальнейших атак РФ.

Трамп также отказался от поддержки временного прекращения огня, вместо этого отдавая предпочтение долгосрочному мирному урегулированию после переговоров с Путиным.

Кремль, в свою очередь, не заинтересован во временном перемирии и ищет решение, которое будет отвечать его стратегическим интересам.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели переговоры на военной базе в Анкоридже, Аляска, в ночь с 15 на 16 августа.

На следующее утро, 16 августа, по дороге в Вашингтон Трамп провел телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.

Также сообщается, что Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России уже 22 августа. Путин при этом пока публично не подтверждал готовность участвовать в такой встрече.

Война в УкраинеРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки