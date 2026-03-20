Донбас в обмін на гарантії від США: як українці ставляться до питання територій

Більшість українців відкидають передачу Донбасу під контроль Росії - навіть якщо натомість США і Європа нададуть гарантії безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Опитування провели 1-8 березня 2026 року серед 1003 респондентів, кажуть у КМІС.
62% українців вважають передачу всієї Донецької області Росії категорично неприйнятною умовою - навіть в обмін на гарантії безпеки від США і Європи.
Погодилися б на таку поступку 33%, ще 5% не змогли визначитися.
Порівняно з серединою лютого кількість тих, хто категорично проти, зросла - тоді таких було 57%.
У лютому КМІС провів експеримент: якщо прямо пояснити, що гарантії безпеки від США не передбачають розміщення їхніх військ в Україні, закриття неба і безкоштовного надання зброї - підтримка такої пропозиції різко падає.
КМІС зафіксував ще один зв'язок - між ставленням до передачі Донбасу і готовністю терпіти війну.
Серед тих, хто категорично проти здачі Донбасу:
Серед тих, хто легко погоджується на обмін:
Тобто ті, хто відкидає передачу Донбасу, і морально більш стійкі до тривалої війни.
"Для українців принциповим моментом є гарантії безпеки, і для більшості мир не матиме сенсу і цінності, якщо цей мир - "на будь-яких умовах"", - зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
Раніше РБК-Україна також писало, що у січні 2026 року лише 40% українців вірили, що США в рамках обіцяних гарантій нададуть усю необхідну підтримку для відбиття можливого нового нападу Росії.
Водночас за даними того ж КМІС, 61% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 33% - не довіряють. Баланс довіри-недовіри - плюс 28%.