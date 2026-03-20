Донбас в обмін на гарантії від США: як українці ставляться до питання територій

14:56 20.03.2026 Пт
2 хв
Конкретика гарантій змінює готовність українців до поступок
aimg Олена Чупровська
Фото: більшість українців відмовляються від виведення військ з Донбасу (Getty Images)

Більшість українців відкидають передачу Донбасу під контроль Росії - навіть якщо натомість США і Європа нададуть гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитування провели 1-8 березня 2026 року серед 1003 респондентів, кажуть у КМІС.

Два з трьох - проти

62% українців вважають передачу всієї Донецької області Росії категорично неприйнятною умовою - навіть в обмін на гарантії безпеки від США і Європи.

Погодилися б на таку поступку 33%, ще 5% не змогли визначитися.

Порівняно з серединою лютого кількість тих, хто категорично проти, зросла - тоді таких було 57%.

Що відбувається, якщо гарантії конкретизувати

У лютому КМІС провів експеримент: якщо прямо пояснити, що гарантії безпеки від США не передбачають розміщення їхніх військ в Україні, закриття неба і безкоштовного надання зброї - підтримка такої пропозиції різко падає.

Готовність воювати залежить від позиції щодо Донбасу

КМІС зафіксував ще один зв'язок - між ставленням до передачі Донбасу і готовністю терпіти війну.

Серед тих, хто категорично проти здачі Донбасу:

  • 67% готові воювати стільки, скільки знадобиться

Серед тих, хто легко погоджується на обмін:

  • лише 26% готові терпіти до кінця

Тобто ті, хто відкидає передачу Донбасу, і морально більш стійкі до тривалої війни.

"Для українців принциповим моментом є гарантії безпеки, і для більшості мир не матиме сенсу і цінності, якщо цей мир - "на будь-яких умовах"", - зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Раніше РБК-Україна також писало, що у січні 2026 року лише 40% українців вірили, що США в рамках обіцяних гарантій нададуть усю необхідну підтримку для відбиття можливого нового нападу Росії.

Водночас за даними того ж КМІС, 61% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 33% - не довіряють. Баланс довіри-недовіри - плюс 28%.

