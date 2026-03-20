Донбасс в обмен на гарантии от США: как украинцы относятся к вопросу территорий

14:56 20.03.2026 Пт
2 мин
Конкретика гарантий меняет готовность украинцев к уступкам
aimg Елена Чупровская
Фото: большинство украинцев отказываются от вывода войск с Донбасса (Getty Images)

Большинство украинцев отвергают передачу Донбасса под контроль России - даже если взамен США и Европа предоставят гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый опрос Киевского международного института социологии.

Опрос провели 1-8 марта 2026 года среди 1003 респондентов, говорят в КМИС.

Два из трех - против

62% украинцев считают передачу всей Донецкой области России категорически неприемлемым условием - даже в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

Согласились бы на такую уступку 33%, еще 5% не смогли определиться.

По сравнению с серединой февраля количество тех, кто категорически против, выросло - тогда таких было 57%.

Что происходит, если гарантии конкретизировать

В феврале КМИС провел эксперимент: если прямо объяснить, что гарантии безопасности от США не предусматривают размещения их войск в Украине, закрытия неба и бесплатного предоставления оружия - поддержка такого предложения резко падает.

Готовность воевать зависит от позиции по Донбассу

КМИС зафиксировал еще одну связь - между отношением к передаче Донбасса и готовностью терпеть войну.

Среди тех, кто категорически против сдачи Донбасса:

  • 67% готовы воевать столько, сколько понадобится

Среди тех, кто легко соглашается на обмен:

  • только 26% готовы терпеть до конца

То есть те, кто отвергает передачу Донбасса, и морально более устойчивы к длительной войне.

"Для украинцев принципиальным моментом являются гарантии безопасности, и для большинства мир не будет иметь смысла и ценности, если этот мир - "на любых условиях"", - отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Ранее РБК-Украина также писало, что в январе 2026 года лишь 40% украинцев верили, что США в рамках обещанных гарантий предоставят всю необходимую поддержку для отражения возможного нового нападения России.

В то же время по данным того же КМИС, 61% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 33% - не доверяют. Баланс доверия-недоверия - плюс 28%.

