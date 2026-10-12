Не домовився з Трампом? Спікер Джонсон не звинуватив Україну в високих цінах на пальне

Джонсон про ціни на пальне

Лідер республіканців у Палаті представників США зазначив, що ​​всі розчаровані цінами на пальне, але це, на його думку, не пов'язано з політикою.

"Це не пов'язано з республіканцями при владі", - уточнив він.

Джонсон назвав іншу причину, ніж раніше президент США Дональд Трамп (удари України по російських НПЗ - ред.).

"Це пов'язано з Ормузькою протокою. Там це питання ще не вирішено", - додав політик.

Трамп про нафтові ціни

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизельного палива до США. Це нібито допоможе розв'язати проблему зростання цін на пальне у США.

Також Трамп оголосив, що 11 жовтня між Україною та Росією розпочалося "енергетичне перемир'я", на яке нібито погодилися обидві сторони.