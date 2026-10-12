Не договорился с Трампом? Спикер Джонсон не обвинил Украину в высоких ценах на горючее

Джонсон о ценах на горючее

Лидер республиканцев в Палате представителей США отметил, что все разочарованы ценами на горючее, но это, по его мнению, не связано с политикой.

"Это не связано с республиканцами у власти", - уточнил он.

Джонсон назвал другую причину, чем ранее президент США Дональд Трамп (удары Украины по российским НПЗ - ред.).

"Это связано с Ормузским проливом. Там этот вопрос еще не решен", - добавил политик.

Трамп о нефтяных ценах

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива в США. Это якобы поможет решить проблему роста цен на топливо в США.

Также Трамп объявил, что 11 октября между Украиной и Россией началось "энергетическое перемирие", на которое якобы согласились обе стороны.