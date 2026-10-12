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Не договорился с Трампом? Спикер Джонсон не обвинил Украину в высоких ценах на горючее

17:23 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назвал другую причину роста мировых цен на нефть. И это не Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политика в интервью CBS News.

Джонсон о ценах на горючее

Лидер республиканцев в Палате представителей США отметил, что все разочарованы ценами на горючее, но это, по его мнению, не связано с политикой.

"Это не связано с республиканцами у власти", - уточнил он.

Джонсон назвал другую причину, чем ранее президент США Дональд Трамп (удары Украины по российским НПЗ - ред.).

"Это связано с Ормузским проливом. Там этот вопрос еще не решен", - добавил политик.

Трамп о нефтяных ценах

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива в США. Это якобы поможет решить проблему роста цен на топливо в США.

Также Трамп объявил, что 11 октября между Украиной и Россией началось "энергетическое перемирие", на которое якобы согласились обе стороны.

Кроме того, Трамп неоднократно заявлял, что атаки Украины по НПЗ России бьют по мировому рынку дизельного топлива. Именно они, по его мнению, представляют серьезную опасность для фермеров и животноводов.

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